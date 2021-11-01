На виборах у Харкові з'явилися протоколи "з майбутнього" що сталося

На виборах у Харкові з'явилися протоколи "з майбутнього" що сталося

Спостерігачі нагадають про відповідальність за підробку документів на виборах

Члени двох дільничних виборчих комісій у Харкові підписали свої протоколи про підсумки голосування не фактичним часом складання документу, а майбутнім числом.

Про це повідомляють спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА з місця подій.

Члени ДВК №631683 на протоколі поставили дату 1 листопада, хоча де-факто протокол підписали ще 31 жовтня. Так само члени ДВК №631405 підписали протокол датою 1 листопада 00:05.

"Згідно з частиною 4 статті 251 Виборчого Кодексу у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою", - йдеться у повідомленні.

Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремих членів комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці напроти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується членами дільничної виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

ОПОРА застерігає, що згідно з частиною 2 статті 158-3 Кримінального кодексу України підробка або незаконне виготовлення виборчої документації, документації референдуму, використання або зберігання незаконно виготовленої чи підробленої виборчої документації, документації референдуму, а так само включення до виборчої документації чи документації референдуму свідомо неправдивих відомостей - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, що 31 жовтня у Харкові відбувалися позачергові вибори харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.

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