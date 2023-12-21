"На війні як на війні": Ярош закликав до жорстких кроків проти Угорщини – що порадив

Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував останню антиукраїнську заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана і дії Будапешта по блокуванню допомоги ЄС Україні
Своїми думками Ярош поділився у Facebook.
"Виглядає, що влада Угорщини зайняла послідовну антиукраїнську позицію і стала відвертим союзником московського Кремля. Що ж, на війні як на війні", – зазначив він.
Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".
Він пропонує:
- ліквідувати на території України "будь-які осередки угорського впливу – партії, громадські організації, культурні товариства, релігійні структури, памʼятні знаки тощо".
- вимагати і проводити відповідні дипломатичні перемовини по виключенню Угорщини з Північноантлатичного альянсу та Європейського Союзу.
- виставити великий рахунок союзній націонал-соціалістичній Німеччині Угорщині, яка під час Другої Світової війни "проводила на території України жорстоку політику геноциду щодо до українського та єврейського народів".
- "зробити максимум для ліквідації проросійського режиму Орбана та приведення до влади в Угорщині лояльного Україні уряду".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно пояснив, чому називає вторгнення РФ до України не війною, а "спецоперацією".
14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Під час голосування Орбан демонстративно залишив зал.
Окрім цього, Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС.
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