"На війні як на війні": Ярош закликав до жорстких кроків проти Угорщини – що порадив

Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував останню антиукраїнську заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана і дії Будапешта по блокуванню допомоги ЄС Україні

Своїми думками Ярош поділився у Facebook.

Також читайте Коли закінчиться війна: Ярош озвучив свій прогноз

"Виглядає, що влада Угорщини зайняла послідовну антиукраїнську позицію і стала відвертим союзником московського Кремля. Що ж, на війні як на війні", – зазначив він.

Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".

Він пропонує:

ліквідувати на території України "будь-які осередки угорського впливу – партії, громадські організації, культурні товариства, релігійні структури, памʼятні знаки тощо".

вимагати і проводити відповідні дипломатичні перемовини по виключенню Угорщини з Північноантлатичного альянсу та Європейського Союзу.

виставити великий рахунок союзній націонал-соціалістичній Німеччині Угорщині, яка під час Другої Світової війни "проводила на території України жорстоку політику геноциду щодо до українського та єврейського народів".

"зробити максимум для ліквідації проросійського режиму Орбана та приведення до влади в Угорщині лояльного Україні уряду".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно пояснив, чому називає вторгнення РФ до України не війною, а "спецоперацією".

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Під час голосування Орбан демонстративно залишив зал.

Окрім цього, Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС.

Читайте також: