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"На війні як на війні": Ярош закликав до жорстких кроків проти Угорщини – що порадив

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"На війні як на війні": Ярош закликав до жорстких кроків проти Угорщини – що порадив

Дмитро Ярош / Скриншот

Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".

Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош прокоментував останню антиукраїнську заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана і дії Будапешта по блокуванню допомоги ЄС Україні

Своїми думками Ярош поділився у Facebook.

"Виглядає, що влада Угорщини зайняла послідовну антиукраїнську позицію і стала відвертим союзником московського Кремля. Що ж, на війні як на війні", – зазначив він.

Ярош вважає, що дії України щодо Угорщини "мають бути системними та жорсткими".

Він пропонує:

  • ліквідувати на території України "будь-які осередки угорського впливу – партії, громадські організації, культурні товариства, релігійні структури, памʼятні знаки тощо".
  • вимагати і проводити відповідні дипломатичні перемовини по виключенню Угорщини з Північноантлатичного альянсу та Європейського Союзу.
  • виставити великий рахунок союзній націонал-соціалістичній Німеччині Угорщині, яка під час Другої Світової війни "проводила на території України жорстоку політику геноциду щодо до українського та єврейського народів".
  • "зробити максимум для ліквідації проросійського режиму Орбана та приведення до влади в Угорщині лояльного Україні уряду".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно пояснив, чому називає вторгнення РФ до України не війною, а "спецоперацією".

14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Під час голосування Орбан демонстративно залишив зал.

Окрім цього, Угорщина наклала вето на виділення 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
835
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