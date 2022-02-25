На Волині перевірили усі системи оповіщення: наступну сирену слід сприймати серйозно

Далі слід діяти згідно з планом - шукати найближче укриття.

На Волині станом на 14:00 усі тестування систем оповіщення завершені.

Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація у Facebook.

Будь-яку наступну сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття.

Окрім того, в період повітряної тривоги про загрозу, насамперед, повідомлятимуть керівництво районів та міст.

Стежте за їхніми офіційними джерелами інформації.

Також рекомендують увімкнути радіостанцію "Луцьк" на хвилі 88,3 fm, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію.

"Покинути укриття можна лише після звучання сирени з повідомленням "Відбій повітряної тривоги". Зберігайте спокій, ситуація під контролем", - йдеться у повідомленні.