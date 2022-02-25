На Волині перевірили усі системи оповіщення: наступну сирену слід сприймати серйозно

Далі слід діяти згідно з планом - шукати найближче укриття.
На Волині станом на 14:00 усі тестування систем оповіщення завершені.
Про це інформує Волинська обласна державна адміністрація у Facebook.
Будь-яку наступну сирену необхідно сприймати серйозно та діяти згідно з планом – шукати найближче укриття.
Окрім того, в період повітряної тривоги про загрозу, насамперед, повідомлятимуть керівництво районів та міст.
Стежте за їхніми офіційними джерелами інформації.
Також рекомендують увімкнути радіостанцію "Луцьк" на хвилі 88,3 fm, щоб прослухати термінове повідомлення про можливу надзвичайну ситуацію.
"Покинути укриття можна лише після звучання сирени з повідомленням "Відбій повітряної тривоги". Зберігайте спокій, ситуація під контролем", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.