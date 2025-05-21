На виборах у Румунії "голосували мертві люди": переможений Сіміон вирішив оскаржити результати

Проросійський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон / © скриншот з відео

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Проросійський лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який поступився перемогою на президентських виборах у Румунії проєвропейському меру Бухареста Нікушору Дану оголосив, що його партія оскаржить результати голосування в Конституційному суді.

З цією заявою Сіміон виступив у прямому ефірі у соціальній мережі Facebook.

«Ми оскаржимо обрання Нікушора Дана в конституційному суді з тих же причин, з яких вони скасували вибори в грудні», — заявив Сіміон.

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Він заявив, що під час виборів його опоненти задіяли «цілий механізм шахрайства», купуючи голоси. Крім того, він звинуватив у втручанні у виборчий процес Молдову та Францію та вимагав взяти свідчення у засновника Telegram Павла Дурова про те, як уряд Макрона «цензурував голоси» румунських виборців.

«Бо на виборах 18 травня голосували померлі люди, і жоден підрахунок у світі не може показати нам, що проголосувало понад 11,5 млн румунів», — додав він.

Сіміон пообіцяв, що діятиме згідно із законом «як усередині країни, так і на міжнародному рівні».

«Я хочу оголосити вам, що так само, як Келін Георгеску був несправедливо відсторонений від виборчої кампанії, а вибори [у грудні 2024 року — ред.] були анульовані необґрунтовано, без доказів, ми оскаржуватимемо обрання Нікушора Дана в Конституційному суді, з тих же причин, з яких вони анулювали вибори в грудні. Я зареєструвався на цю кампанію наприкінці березня не для того, щоб стати президентом, а для того, щоб відновити справедливість», — заявив Джордже Сіміон.

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Нагадаємо, Джордже Сіміон, лідер націоналістичної партії AUR, публічно визнав свою поразку на президентських виборах у Румунії. У другому турі перемогу здобув колишній мер Бухареста Нікушор Дан — він отримав 53,78% голосів, згідно з результатами підрахунку майже всіх бюлетенів.