На з’їзді «УДАРу» керівники парламентських партій «Голос» і «Батьківщина» підтримали Кличка

Керівники та представники парламентських партій «Голос» та «Батьківщина» підтримали ініціативу Віталія Кличка щодо скликання Національного форуму єдності України для консолідації зусиль із захисту України та демонстрації єдності усьому світу.

Як передають «Українські новини», гостями на XXV з’їзді «УДАРу Віталія Кличка», який відбувся 4 лютого, були, зокрема, лідер партії «Голос» Кіра Рудик та заступник голови «Батьківщини» Сергій Соболєв.

Кіра Рудик у виступі зазначила, що влада зараз посилила переслідування опозиції. І заявила, що опозиційним партіям потрібно об’єднатися.

Сергій Солобєв згадав об’єднання «УДАРу» і «Батьківщини» у 2012 році і назвав це прикладом для всіх.

Як повідомлялося, за ініціативи лідера «УДАРу» Віталія Кличка під час з’їзду було ухвалено звернення до керівництва держави, лідерів політичних сил, місцевого самоврядування та громадськості про необхідність скликання Національного форуму єдності України. «Пропоную скликати Національний форум єдності України і узгодити першочергові кроки, які підсилять державу, зроблять економіку більш стійкою, а українців більш захищеними. Боротися треба не один проти одного, а за Україну», – наголосив Віталій Кличко.