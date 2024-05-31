На Заході були шоковані: Пристайко різко висловився про провал у підготовці до війни

Пристайко, не називаючи імен, дорікнув владі, що перед вторгненням дехто дозволяв собі сказати, що Захід спеціально нагнітає ситуацію.

Ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відверто назвав причини провалу у підготовці до повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю українському журналістові Максиму Крапівному.

"Ви ж пам'ятаєте, який був загальний настрій. Що дехто дозволяв собі сказати, що це спеціально нагнітається, трохи не навмисно робиться "англосаксами". Я не розумів... що є підстави думати, що проти нас працюють західні газети, що проти нашої економіки працюють західні уряди. От з цим я ніколи не погоджуся... Я знав, що насувається небезпека, я бачив ці карти, розвідки ділилися тим, що відбувається", – згадує дипломат.

Він пригадав, що на Заході перед вторгненням у нього постійно запитували: "Ви цього не бачите? Що з вами відбувається?" На кожному інтерв’ю мене запитували кожний раз британські журналісти: "Ви не чуєте нас? В чому ваша проблема?".

Крім того, Пристайко жорстко висловився на тему того, чому план з евакуації жінок і дітей спрацював не так, як мав би.

Він назвав це "трагічною частиною нашої історії, яка після завершення війни буде не один раз обговорюватися і стане точно наступною політичною зброєю".

"Кожний наступний уряд буде тикати це теперішньому уряду або залишкам цієї команди", – певен ексміністр.

Нагадаємо, Вадима Пристайка звільнили з посади посла України у Британії у липні 2023-го. Він очолював дипустанову від липня 2020 року.

Звільнення Вадима Пристайка збіглося в часі з його докором президенту Володимиру Зеленському за "нездоровий сарказм" на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса.

Тодішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною західним союзникам за надану допомогу. У відповідь Зеленський висловив готовність "зранку просинатися і дякувати міністру особисто".

Вадим Пристайко, коментуючи слова президента, зазначив: "Я не думаю, що це здоровий сарказм". Згодом Пристайко додав, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".

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