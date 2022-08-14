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"На Заході розпалюватимуть антиросійську істерію": які дезінформації та фейки 13 серпня поширювали окупанти

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"На Заході розпалюватимуть антиросійську істерію": які дезінформації та фейки 13 серпня поширювали окупанти

Фото: Pexels

Центр протидії дезінформації продовжує знаходити та розвіювати фейки супротивника.

Протягом 13.08.2022 окупанти поширили:

  • Дезінформацію

Російський політолог-пропагандист Вадим Корнілов заявив: «на Заході розпалюватимуть антиросійську істерію і звинувачуватимуть Росію у всіх бідах – навіть чудово знаючи, хто обстрілює Запорізьку АЕС. Але треба розуміти: після того, як (війну - ред.) буде успішно завершено, звинувачення на адресу РФ будуть безглуздими».

  • Фейк

В МО РФ заявили, що «військовополонені ЗСУ вирішили залишитися на підконтрольній РФ території через небажання воювати… усі вони добровільно здалися, щоб зберегти життя… зараз це вдається небагатьом, оскільки бійці нацбатів виконують роль загороджувальних загонів та не дозволяють залишати позиції».

  • Маніпуляцію

Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Миколаївщини Юрій Барбашов заявив: «жителі Снігурівки в Миколаївській області, розташованої поблизу фронту, матимуть змогу взяти участь у референдумі про возз’єднання Херсонської області з Росією».

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
739
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