На Запоріжжі очільник ОВА Малашко розпочав потужну антикорупційну кампанію: чиновники та депутати напружились

У Запорізькій області набирає обертів потужна антикорупційна кампанія щодо чиновників усіх гілок влади, ініційована головою ОВА Юрієм Малашком, який і став її головним драйвером.

У середу, 4 жовтня, на нараді з керівниками районних військових адміністрацій та головами територіальних громад він порівняв корупціонерів із терористами та пообіцяв “знищувати їх силою закону”.

Також Малашко закликав усіх чиновників області, починаючи з керівництва ОДА, пройти перевірку на поліграфі, заявив про початок службових розслідувань щодо деяких посадових осіб та пообіцяв перші гучні кадрові рішення до кінця цього тижня.

Наступного дня, 5 жовтня, начальник ОВА несподівано та без анонсу прибув на сесію міської ради, де виступив перед початком засідання. Він став першим головою обласної адміністрації, який відвідав міськраду з 2015 року. Малашко звернувся до депутатів з вимогою припинити ухвалювати рішення, які дискредитують місцеву владу.

Чиновник нагадав народним обранцям, що за 30 кілометрів від обласного центру проходить лінія фронту, де українські воїни захищають незалежність та суверенітет держави від російських загарбників. Але, за його словами, для перемоги необхідно здолати ще одного складного ворога – корупцію.

При цьому глава ОВА перерахував низку резонансних тем, що викликають питання щодо доцільності та прозорісті використання бюджетних коштів. Зокрема, утримання “муніципальної варти”, яка дублює функції охоронних фірм, значні витрати на місцевий футбольний клуб, збільшення депутатських фондів з ініціативи представників забороненої ОПЗЖ, “безсистемність та зловживання” у сфері освіти, корупційні скандали у департаменті культури та туризму тощо.

“Це нонсенс та зрада національних інтересів у воєнний час. Під час, коли громадяни спрямовують останні заощадження на підтримку ЗСУ, ви допускаєте таке марнотратство! Хочу вам нагадати, що бюджетні кошти – це не ваша власність, це власність громади”, - сказав Малашко.

Він також додав, що за сумнівні рішення не буде колективної відповідальності – кожен понесе персональну. Зі словами "Слава Україні!" глава ОВА залишив трибуну, зал відповів дружним "Героям слава!" та оплесками.

Відео виступу Малашка, зняте депутатами на камери мобільних телефонів, швидко розійшлося у соцмережах, викликавши шквал обговорень. Головний рефрен більшості постів та коментарів - очікування, що стане наступним кроком у розпочатому Малашком “знищенні корупціонерів”.