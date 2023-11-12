На Запоріжжі загарбники створюють "адміністративні органи", щоб більше видавати російських паспортів

У тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни збільшують кількість своїх «адміністративних органів», захоплюючи нові приміщення.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розповів мер Мелітополя Іван Федоров, - пише Укрінформ.

“Ворог відкриває більше своїх “адміністративних органів", які продовжують видавати російські паспорти. В Мелітополі вони захопили ще два приміщення - це магазини в різних районах міста, на базі яких і відкривають ЦНАП, аби видавати документи”, - зауважив він.

Додамо, що в окупації без російських документів не можна ні отримати медичну допомогу, ні навіть пересуватись на автомобілі.

Також росіяни посилили тиск на населення після псевдовиборів: ”Ворог посилює свою присутність відкриттям своїх фейкових органів”, - сказав Федоров.

Додамо, що вимушено отримали російські паспорти не більш як 50% мешканців, які залишаються на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

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