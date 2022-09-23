На Запорізькій АЕС може збільшитися кількість представників МАГАТЕ

Про це заявив журналістам прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, - пише Укрінформ.

«Ми обговорили подальші кроки щодо безпеки на ЗАЕС та її демілітаризації. Ми чекаємо наступних дій від МАГАТЕ, підтримки з боку міжнародних партнерів, аби ми всі могли видихнути й більше не були об’єктами ядерного терору з боку РФ», - зауважив він.

Західні партнери вражені також обстрілами Росією Південноукраїнської АЕС.

«Світ схвильований терором РФ», - додав він.

Під час зустрічі Гроссі запевнив, що збільшить кількість представників МАГАТЕ на ЗАЕС, Зараз їх лише двоє, і вони пильнують технічні параметри роботи станції, радіаційного рівня. Водночас Гроссі, за словами прем’єра, не уточнив, яку кількість фахівців додатково направить на ЗАЕС.

На зустрічі обговорювалося питання демілітаризації – самої станції, міста Енергодара і 30-кілометрової зони навколо АЕС.

«Поки що Росія продовжує терор і як терорист не хоче відмовлятися від можливості тероризувати Україну і світ. Подивимося, чи спрацює міжнародний тиск на Росію, щоб усе-таки зняти цю небезпеку», - резюмував Шмигаль.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч проти 19 вересня запустили ракету по Південноукраїнській АЕС. Це - ракета типу "Іскандер", яка поцілила орієнтовно за 300 метрів від ядерного реактора.

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