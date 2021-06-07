На Житомирщині "УДАР Віталія Кличка" очолив перший заступник голови облради Дзюбенко

Перший заступник голови облради Олег Дзюбенко очолив партію "УДАР Віталія Кличка" на Житомирщині, його заступником став відомий журналіст Єгор Чечеринда. Таке рішення ухвалено на загальних зборах обласної організації партії, повідомляє Пресслужба "УДАРу".

Як наголосив новообраний голова "УДАРу" на Житомирщині Олег Дзюбенко, партія "УДАР" стала платформою для об’єднання у спільному захисті інтересів українців.

"Ми відгукнулися на заклик Віталія Кличка до місцевого самоврядування, представників громадського сектору, експертів та всіх небайдужих громадян консолідувати зусилля у боротьбі із викликами, що постали перед Україною. Перед нами – багато завдань. Ми маємо сформувати потужну команду на Житомирщині, яка послідовно буде відстоювати інтереси місцевого самоврядування, шукати та пропонувати ефективні рішення у розв’язанні проблем українців, докладати максимум зусиль для досягнення європейських стандартів життя в Україні", – сказав Олег Дзюбенко.

Він зазначив, що "УДАР" є командою сильних людей, на чолі яких стоїть сильний лідер, команду партії об’єднують ідеї демократії, розвитку, захисту інтересів громадян та справедливого суспільного порядку.

"Переконаний, що на нас чекають нові звершення та перемоги, бо ми – сила, сформована на взаємній повазі один до одного та відповідальності за прийняті рішення. В нас є сильний лідер, ми створюємо сильну команду, ми бачимо Україну сильною. Україна буде сильною!", – підсумував Олег Дзюбенко.

Протягом місяця розпочне роботу відкритий офіс обласного партійного осередку за адресою: м. Житомир, вул. Басейна, 2-А.

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