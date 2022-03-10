На зустрічі Кулеби з Лавровим обговорювали ймовірну зустріч Зеленського з Путіним – дані Чавушоглу

На зустрічі Кулеби з Лавровим обговорювали ймовірну зустріч Зеленського з Путіним – дані Чавушоглу

Проте остаточного підтвердження, що така зустріч точно відбудеться, немає від жодної зі сторін.

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 10 березня, що на зустрічі в Анталії його російського колеги Сергія Лаврова та українського – Дмитра Кулеби обговорювалися перспективи зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це повідомило агентство "Анадолу".

"Чавушоглу повідомив на зустрічі за участю Лаврова та Кулеби в Анталії, що обговорювалася також тема організації зустрічі президентів Росії та України", ­– йдеться в повідомленні.

У свою чергу видання "Сабах" зазначало, що Чавушоглу вважав найвагомішим результатом переговорів Кулеби та Лаврова встановлення контакту на такому міністерському рівні між РФ і Україною. Турецький міністр також повідомив, що Україна розглядає Туреччину як один із можливих гарантів режиму стійкого припинення вогню у своїй державі.

Нагадаємо, 3 березня Зеленський вкотре запропонував Путіну провести прямий діалог.

Проте 10 березня голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі президента РФ з президентом України потрібна необхідність, задля якої треба провести підготовчу роботу.

ТСН.ua

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