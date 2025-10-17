На зустрічі з Трампом Зеленський назвав умови для переговорів з Росією

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом / © ТСН

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент України Володимир Зеленський наголосив, що для початку мирних переговорів з Росією необхідно забезпечити припинення вогню.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ви бачите, що на Близькому Сході дуже важко підтримувати режим припинення вогню. Це завжди важко. Ми маємо пересвідчитися, що Путін не хоче більше війни», — сказав Зеленський.

Водночас український президент зауважив, що говоритиме з господарем Білого дому про те, «що нам потрібно, щоб підштовхнути Путіна за стіл перемовин».

«Двосторонній формат, тристоронній формат — байдуже», — додав він.

Володимир Зеленський додав, що для українців, які зазнають щоденних нападів держави-агресорки, найкращою гарантією безпеки був би вступ до НАТО.

«Ми маємо самостійно визначитися, куди ми хочемо вступити», — сказав він.

Також президент зазначив, що важливою для України буде допомога зброєю та двосторонні гарантії від союзників, зокрема від США.

«Це найважливіший документ, тому що США — це дуже велика потуга», — підсумував український лідер.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що український лідер Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але не в Білорусі і не в Росії.