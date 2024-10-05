Наближається момент складних рішень: як проводити лінію на карті, яка дозволить Україні мати майбутнє - екскомандувач ВПС Британії

Якщо війна з Росією затягнеться, Україна ослабне і може втратити набагато більше територій.

Наближається момент складних рішень: як проводити лінію на карті, яка дозволить Україні мати майбутнє — колишній британський військовий пілот

Якщо війна з Росією затягнеться, Україна ослабне і може втратити набагато більше територій. Про це сказав колишній британський військовий пілот Шон Белл інтервʼю ТСН в межах телемарафону «Єдині новини».

«Україні зараз непереливки. Росія більша, Росія все ще просувається вперед на полі бою. Якщо єдина відповідь – щоб українці не припиняли битися, аж поки не виженуть всіх росіян з української землі, я думаю, багато хто на Заході поставиться до цього з розумінням. Але я не думаю, що буде фізична спроможність зберігати той самий рівень підтримки, який є зараз», - сказав Белл.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США представив свій План перемоги, складові якого не розголошуються.

«Як на мене, там має бути три речі. Перша – як забезпечити довготривалу підтримку України. Друга – як посилити дипломатичний тиск на Росію. І третя – як змусити Росію заплатити за те, що вона заподіяла. Але поки що мені незрозуміло, як можливо цього досягнути у цей час», - зауважив екс-пілот.

Белл акцентував, що Україна неймовірно багато втрачає у цій війні, і Росія також, тож питання має стояти про те, яким чином наблизитися до майбутнього, де Україна – це горда і незалежна країна, що має справжні гарантії безпеки.

«Якщо є спосіб отримати саме таке майбутнє – ось заради чого потрібно боротися. Чи доведеться робити складний вибір на цьому шляху? Так. Але ніхто крім українців цього не зробить», - сказав Белл.

«Ми не говоримо про поразку – ми говоримо про те, коли починати іншу розмову… Два роки тому Захід був єдиний щодо того, що Росія має забратися з України, що вона має зазнати поразки. Я не впевнений, що зараз говорять тими ж самими словами. Ніхто не каже, що Україна має здатися, але йдуть розмови про те, як ми можемо допомогти Україні дістатися до її світлого майбутнього», - додав він.

На переконання Белла, не останнім аргументом у цьому питанні є західна допомога у відбудові України, яка може сприяти швидкому розвитку країни.

«Якщо у війні неможливо перемогти військовим шляхом, якщо Україні не вистачить військових потужностей, як вона може забезпечити собі суверенітет? Історія показує, що світ не чорно-білий. Йдеться не про цілковиту поразку чи цілковиту перемогу. Якщо війна затягнеться, є ризик, що Україна ослабне ще більше і втратить набагато більше територій. Відтак настає момент, до якого ми наближаємося – момент складних рішень. І під цим я маю на увазі рішення, як проводити лінію на карті, яка дозволить Україні сказати: ми втратили цю землю, але принаймні ми можемо мати майбутнє», - акцентував Белл.

Він також висловив думку, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки частина українських територій перебуватиме під окупацією РФ. Тому що Путін чітко дав зрозуміти, що не хоче мати НАТО на своєму кордоні. Тож іншим шляхом для України можуть стати розміщення військових баз союзників на своїй території.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що

Крім того, ми раніше інформували, що колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна цілком реально може стати членом НАТО, попри те, що деякі території залишаться окупованими російськими загарбниками.

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