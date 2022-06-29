"Наближають перемогу України": Шмигаль повідомив про отримання гранту на $1,3 млрд

"Наближають перемогу України": Шмигаль повідомив про отримання гранту на $1,3 млрд

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 29 червня, що Україна отримала від США грант у розмірі 1,3 млрд дол. у межах пакету фінансування держбюджету на 7,5 млрд. дол.

Очільник уряду наголосив, що санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України.

Про це Шмигаль написав у Мережі.

"Дякуємо президентові США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд", – йдеться у повідомленні.

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"Дякуємо за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та президентові світового банку Девіду Малпассу", – додав український прем’єр.

Нагадаємо, 29 червня НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні: засоби зв'язку, медобладнання, пальне. А окремі країни Альянсу передадуть летальну зброю.

Країни НАТО дають Україні летальну зброю!

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