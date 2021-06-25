Набрали чинності секторальні санкції ЄС проти Білорусі: подробиці

Санкції ЄС передбачають заборону імпорту і транспортування на території ЄС нафтопродуктів з Білорусі.

Економічні секторальні санкції Європейського союзу проти Білорусі набрали чинності.

Раніше Рада Європи офіційно прийняла нові обмежувальні заходи в якості відповіді на ескалацію грубих порушень прав людини в Білорусі, агресивне переслідування громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.

Обмежувальні заходи включають заборону на експорт в Білорусі технологій для моніторингу зв'язку і товарів подвійного призначення.

Санкції ЄС передбачають заборону імпорту і транспортування на території ЄС нафтопродуктів з Білорусі, включаючи масла, нафтовий газ та інші газоподібні вуглеводні, парафін, торф'яний віск і аналогічні продукти, нафтовий кокс і бітум, асфальтобетонні суміші та інші бітумні суміші на основі природного бітуму.

Нові економічні санкції включають також заборона на пряму чи непрямий продаж обладнання, технологій або програмного забезпечення, призначених для моніторингу або перехоплення інтернет і телефонного зв'язку, товарів і технологій подвійного і військового призначення.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на покупку, постачання товарів фільтрів, паперу для сигарет, ароматизаторів для тютюну, обладнання для виготовлення тютюну. З 25 червня заборонений імпорт, покупка, передача в ЄС калійних добрив з Білорусі.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про введення санкції проти 78 осіб і 7 організацій, відповідальних за репресії в Білорусі і примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Нагадаємо, 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати в своєму авіапростір і приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення прийняли відповідно до висновків Ради ЄС по 24-25 травня. Тоді глави держав і урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську 23 травня як загрозу авіаційної безпеки. В ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу.

Продовження епопеї з опозиціонером Протасевичем у Білорусі — "Секретні матеріали"

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