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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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НАБУ домоглося політичної відставки Єрмака, але за пів року так і не довело його вину в суді, — Постернак

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10 листопада Єрмаку знову послабили запобіжний захід. За повідомленням САП, йому дозволили пересуватися межами всієї України - написав у своєму Фейсбук політичний експерт Олег Постернак.

“А вчора була кругла дата - пів року після підозри Єрмаку. І що маємо? Гучних звинувачень НАБУ вистачило на відставку, а на вирок - ні.“

Майже рік тому, 28 листопада, НАБУ провело обшуки у тодішнього керівника ОП. Того ж дня Єрмак втратив посаду. Причому на момент звільнення навіть підозри не було.

Лише через п'ять з половиною місяців, 11 травня цього року, НАБУ оголосило йому підозру. Далі були арешт, застава, звільнення із СІЗО, поступове пом'якшення обмежень і зняття електронного браслета. Тепер ще й свобода пересування по всій країні. Тобто не те, що вина в суді досі не доведена  все йде далі до зняття з колишнього керівника ОП будь-яких обмежень.   

Виникають закономірні питання: чи справді був злочин, чи фейковими звинуваченнями просто «збили» Єрмака з посади.

До речі, буквально позавчора була річниця «Мідаса», і експерти справедливо запитали: де ж вироки? А нема, більш того  в СІЗО не лишилося жодного фігуранта справи. Ну і Андрію Борисовичу, на честь річниці, очевидно повернули ще більше свободи.

Всі ці історії підсвічують дуже серйозну річ: НАБУ зараз  більше про політику, ніж про антикор. Руками Бюро гучні кримінальні звинувачення регулярно використовуються як інструмент політичної боротьби. Питання лише: в чиїх інтересах? - зауважив експерт.

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