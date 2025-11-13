НАБУ готувало заходи по Єрмаку: ЗМІ розкрили дивний збіг із заявою глави ОП

Андрій Єрмак / © Getty Images

Раптове відеозвернення Андрія Єрмака про затримання ділка-хабарника може бути зовсім не випадковим. Проте журналісти виявили дивовижний збіг.

Про це йдеться у статті УП «Свинарчуки» Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни».

7 листопада раптово з’явилося відеозвернення керівника Офісу президента. У ньому Єрмак повідомив, що поліція затримала ділка, який вимагав хабар за працевлаштування в ОП, нібито прикриваючись іменем його родича.

Проте найголовніше інше. За даними джерел «Української правди» у політичних колах, заява керівника ОП майже збіглась у часі з отриманням Офісом президента тривожної інформації.

Але саме в цей час в НАБУ і САП готувалися заходи, зокрема й по самому Андрію Єрмаку. Журналісти припускають, що раптове відеозвернення глави ОП про дрібного шахрая могло бути превентивною дією, щоб збити інформаційну хвилю від набагато гучнішого розслідування.

Справа «Енергоатому»: що відомо

10 листопада НАБУ оприлюднило подробиці масштабної корупційної схеми в державному підприємстві «Енергоатом», викритої під час операції «Мідас».

За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало «відкати» в розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали «Шлагбаум».

Після закінчення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдонімами «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають залишити свої посади через справу, пов’язану з корупційною схемою в «Енергоатомі».