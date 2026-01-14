Тимошенко оголосили про підозру: НАБУ показало викривальні плівки (відео)

НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України щодо пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Про це повідомили в НАБУ та САП.

Як зазначається, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті виникла кризова ситуація, що спричинила напруження всередині депутатського корпусу. За даними слідства, цією ситуацією скористалася керівниця однієї з парламентських фракцій.

Слідство встановило, що підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами України щодо впровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань. Йшлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала авансові виплати та була розрахована на тривалий період.

За матеріалами слідства, під час розмов обговорювався щомісячний формат виплат. Зокрема, фігурантка зазначала, що кошти передаватимуться наперед за майбутні голосування, а співпраця матиме постійний характер.

Під час негласних слідчих дій зафіксовано розмови, у яких обговорювався механізм координації голосувань. Зокрема, за даними слідства, підозрювана пояснювала, що після досягнення домовленостей депутатам надсилатимуться інструкції щодо голосування через захищений месенджер. У повідомленнях мали зазначатися варіанти голосування — «за», «проти», «утриматися» або не брати участі у голосуванні.

Також обговорювався порядок збирання інформації про результати голосувань. За версією слідства, підозрювана зазначала, що після кожного голосування має отримувати підтвердження виконання домовленостей у вигляді сигналів або повідомлень від залучених депутатів.

Окрему увагу слідство звернуло на домовленості щодо включення законопроєктів до порядку денного. Згідно із зафіксованими розмовами, депутати мали підтримувати включення питань до порядку денного, але надалі не голосувати за самі законопроєкти з метою їхнього блокування. Це, за версією правоохоронців, дозволяло формально контролювати порядок денний і водночас унеможливлювати ухвалення небажаних рішень.

Крім того, домовленості стосувалися й кадрових питань парламенту. Згідно з матеріалами слідства, підозрювана обговорювала схему, за якою депутати мали голосувати за зняття з посад окремих осіб, водночас не підтримуючи їхнє призначення на інші посади.

У січні 2026 року керівницю парламентської фракції викрили та повідомили їй про підозру. Під час слідчих дій, за інформацією правоохоронних органів, було виявлено грошові кошти, зокрема купюри номіналом 100 доларів США, які, за версією слідства, могли бути пов’язані з реалізацією вказаного механізму.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена у значному обсязі. Досудове розслідування триває.

У НАБУ та САП наголосили, що відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідерка партії «Батьківщина», народна депутатка Юлія Тимошенко отримала вранці 14 січня підозру від НАБУ та САП. Політикиня також підтвердила обшуки в офісі її політсили.