НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака: очільник ОП зробив заяву

Андрій Єрмак. / © Telegram / Андрій Єрмак

Доповнено додатковими матеріалами

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що сьогодні, 28 листопада, НАБУ і САП “проводять процесуальні дії” у нього вдома.

Про це посадовець повідомив у своєму телеграм-каналі.

Керівник ОП наголосив, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

“Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку - повне сприяння”, - заявив Єрмак.

Обшуки у Єрмака

Зранку 28 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Андрія Єрмака відбуваються обшуки. Їх проводять НАБУ і САП. За його даними, вони відбуваються в урядовому кварталі.

Пізніше НАБУ підтвердило обшуки. У бюро наголосили, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі — згодом.