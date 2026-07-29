НАБУ не дозволяло Єрмаку зустрічатися з Сирським: деталі схеми з «виїздом»

Сирський та Єрмак / Архівне фото / © фото з соцмереж

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НАБУ не погоджувало зустріч колишнього голови ОП Андрія Єрмака з на той час ще чинним головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про це повідомив Антикорупційний центр «Межа».

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Оскільки суд зобов’язав підозрюваного Єрмака носити електронний браслет і не залишати межі столиці без дозволу слідчих або суду, його адвокати подали клопотання про виїзд.

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У відповідь на запит центру Національне антикорупційне бюро відповіло, що 13 липня адвокат Єрмака подав клопотання про дозвіл відвідати Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Приводом для поїздки вказали участь Єрмака як адвоката в проєкті правової допомоги «Адвокат+».

За інформацією «Межі», до клопотання було додано п’ять однотипних листів-звернень від військових частин. Командири зверталися безпосередньо до Єрмака з проханням особисто взяти участь у прийомі військовослужбовців для надання правової допомоги до 24 липня. У листах наголошувалося, що саме присутність колишнього очільника ОП має сприяти вирішенню правових питань військових.

Отримавши дозвіл виключно на надання юридичної допомоги бійцям, Єрмак 16 липня прибув безпосередньо до пункту управління Олександра Сирського.

«Єрмак більше не очолює Офіс президента та не має повноважень у сфері оборони… Це створює небезпечний прецедент: подібні поїздки, формально організовані для допомоги військовим, можуть використовуватися як канал збереження неформального політичного впливу після звільнення та оголошення підозри», — вважають в Антикорупційному центрі «Межа».

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Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Андрій Єрмак 16 липня відвідав пункт управління тодішнього головкома Олександра Сирського в одній із прифронтових областей. Журналісти пов’язували цей неофіційний візит із резонансним звільненням міністра оборони Михайла Федорова.

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