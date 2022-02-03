НАБУ оголосило в розшук підозрюваного в хабарництві нардепа Кузьміних

НАБУ опублікували повістку про виклик Кузьміних для вручення повідомлення про підозру. Його чекатимуть там 7 лютого о 10:00.

Національне антикорупційно бюро 3 лютого оголосило в розшук народного депутата України від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних, якого днями зловили на одержанні понад пів мільйона гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як йдеться у повідомленні антикорупційного бюро, рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного чинного нардепа на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів.

"31 січня 2022 року захисник нардепа повідомила по телефону слідству, що наразі депутат перебуває у закладі охорони здоров’я та на виклик не прибуде. Однак, ані сам нардеп, ані його захисник відмовляють повідомити слідство про заклад охорони здоров'я, в якому начебто перебуває підозрюваний. Таким чином дії підозрюваного щодо ухилення від явки та не повідомлення про місце свого знаходження носять характер переховування від органів досудового розслідування, таким чином є безумовною підставою для оголошення його у розшук", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці наголошують, народному депутату повідомили заздалегідь про дати, час та місце запланованих процесуальних дій, повістки про виклик народний обранець проігнорував.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 28 січня, у НАБУ повідомили про викриття чинного народного депутата України на гарячому під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 558 тис. грн. За даними правоохоронців, Кузьміних отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Згодом у “Слузі народу” підтвердили затримання нардепа-однопартійця Сергія Кузьміних на отриманні хабаря. Голова фракції Давид Арахамія розповів, що для однопартійців ця новина стала шоком.

31 січня 2022 року Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України народному депутатові Сергію Кузьміних. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди.

Сам же народний депутат після цього інциденту звернувся з проханням тимчасово виключити його з фракції у Верховній Раді з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

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