НАБУ перевірить, чи порушує умови домашнього арешту підозрюваний у крадіжці $400 тис АРМА Павленко – Ситник

Національне антикорупційне бюро України перевірить інформацію щодо невиконання екс-заступником голови АРМА Володимиром Павленком умов визначеного запобіжного заходу – нічного домашнього арешту.

Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

Нагадаємо, згідно ухвали судді ВАКС Маркіяна Галабали, екс-заступник голови АРМА Володимир Павленко знаходиться під нічним домашнім арештом (з 23:00 до 6:00) до 22 листопада 2021 року.

Інформація про далекі поїздки Володимира Павленка стала відома із соціальних мереж. 15 жовтня 2021 року о 16:11 він публікував на своїй сторінці у Facebook своє фото в місті Тернопіль (а це 420 км від Києва, де зареєстрований Павленко).

16 жовтня о 13:54 Павленко опублікував своє фото із Івано-Франківської області, у селі Верховина (це 622 км від Києва).

Наступний допис із селфі було опубліковане 17 жовтня о 9:22 ранку, в якому геолокація вказана так – Площа ринок, місто Львів. Відстань від Києва до центру Львова складає близько 540 кілометрів.

«Виконання запобіжних заходів – це питання органів внутрішніх справ. Ми не повинні це відслідковувати, – сказав він. – Але коли з'являється інформація, то, звичайно, відслідковуємо. Чесно кажучи, я цього не чув. Але якщо є така інформація, то вона виглядає, як порушення умов запобіжного заходу. Я дам рішення, щоб цю інформацію перевірили».

На питання про те, як довго НАБУ буде збирати докази, щоб передати їх до суду, він зазначив, що спрогнозувати це дуже складно.

«Там на певному етапі розслідувало ДБР, але потім було прийнято рішення про передачу справи за підслідністю. Там уже були певні напрацювання, – зазначив він. – Можу сказати як слідчий, що найгірше, що може відбуватися зі справою, крім, можливо, корупційної складової, це коли вона передається від одного слідчого до іншого. Тому прогнозувати не буду. Але звичайно, що буде законне рішення».

Артем Ситник підкреслив, що політично він тримає себе в курсі того, що відбувається в таких резонансних кримінальних провадженнях.

«Тому інформацію щодо невиконання умов запобіжного заходу я буду перевіряти», – зазначив Артем Ситник.

Нагадаємо, в рамках цього кримінального провадження колишній т.в.о. голови АРМА Віталій Сигидин, його заступник Володимир Павленко та керівник Управління менеджменту активів Вахтанг Бочорішвілі підозрюються у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ). Мова йде про викрадення 400 тисяч доларів із рахунків АРМА. Кошти належали київському бізнесмену Сергію Кісєльову.

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