НАБУ підтвердило обшуки у Єрмака
Слідчі дії, що відбуваються в Андрія Єрмака, санкціоновані і здійснюються в межах розслідування.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що 28 листопада проводить обшуки в керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це повідомили у пресслужбі бюро.
«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі — згодом», — йдеться у заяві бюро.
Нагадаємо, раніше цього ж дня про обшуки у Єрмака повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його даними, слідчі дії проводить НАБУ та САП.
До слова, 20 листопада на закритій зустрічі президента України Володимира Зеленського із фракцією «Слуга народу» нардепи порушували питання про звільнення Єрмака. Як зазначила очільниця партії Олена Шуляк, рішення про призначення чи звільнення Єрмака ухвалює виключно Зеленський.