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Головні заяви генерала:

▪️ Справи проти Кривоноса. Підрозділ Дуки супроводжував матеріали щодо можливого фіктивного встановлення батьківства директором НАБУ для уникнення відповідальності за підкуп виборців, а також земельної справи в Обухові.

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▪️ Наказ Малюка. Восени 2025 року тодішній голова СБУ Василь Малюк, за словами генерала, наказав зупинити активні дії у справах щодо детективів НАБУ та Кривоноса.

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▪️ Підозра Кривоносу. Матеріали були підготовлені ще наприкінці 2025 року, однак рішення відкладали. Дука заявив, що тодішній генпрокурор Руслан Кравченко посилався на відсутність політичного рішення.

▪️ $10 тисяч і оточення Клименка. СБУ документувала можливі корупційні домовленості у справі мера Самбора. В епізоді з передачею $10 тисяч фігурувало адвокатське бюро, де працює дружина керівника САП.

▪️ Вилучення матеріалів СБУ. Під час обшуку в кабінеті Марії Вдовиченко детективи НАБУ вилучили аналітичну довідку щодо керівництва НАБУ і САП. Дука пов’язав це з можливим витоком інформації фігурантам справ.

▪️ «Карфаген» і «Хімпром». Співпрацю з Андрієм Осіповим генерал пояснив оперативними завданнями щодо ФСБ та кримінальних угруповань. Причетність до прикриття наркобізнесу Буркіна заперечив, нагадавши про санкції, ініційовані його підрозділом у 2023 році.

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▪️ Обшук і телефони. Дука підтвердив знищення двох смартфонів, пояснивши це захистом агентурних контактів і державної таємниці. Також розповів про проникнення детективів до будинку, де перебувала охорона «Альфи».

▪️ Магамедрасулов і «Мідас». Генерал поставив під сумнів роль детектива НАБУ в розслідуванні справи Міндіча та назвав медійну кампанію навколо нього «героїзацією».

▪️ Абакумов і «Акім». Дука звинуватив детектива НАБУ Олександра Абакумова в поширенні неправдивої інформації, заперечив приписуване листування, використання позивного «Акім» і незаконний доступ до реєстрів.

▪️ Політичний тиск. Генерал заявив про використання керівництвом НАБУ і САП кримінальних проваджень та інформаційних кампаній як важелів впливу на владу, водночас заперечивши інституційний конфлікт між СБУ та антикорупційними органами.

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▪️ Можлива підозра Буданову. Дука назвав медійне поширення інформації про підозру керівнику ОП спробою політичного тиску: «Ця інформація спеціально наганялась через медіа».

НАБУ, САП і медіа Фіали. Генерал звинуватив антикорупційні органи та інформаційний пул Томаша Фіали у створенні тиску на Зеленського, дестабілізації ситуації та послабленні переговорних позицій України.

▪️ Зв’язки Христенка з керівництвом САП. Дука порушив питання контактів засудженого за держзраду екснардепа Федора Христенка з керівництвом САП, зокрема Олександром Клименком. Частина матеріалів, за його словами, засекречена.

▪️ Поліграфи в НАБУ. За словами генерала, за рік жоден співробітник НАБУ не пройшов перевірку за новою процедурою, оскільки Бюро досі не погодило методологію із СБУ. ТСК доручила перевірити виконання законодавства.

▪️ Справа «Карфаген». Дука заявив, що попри гучну інформаційну кампанію та повідомлення про підозру, детективи НАБУ досі жодного разу його не допитали.

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