НАБУ та САП підтвердили викриття депутата Київради на хабарі

НАБУ та САП підтвердили викриття депутата Київради на хабарі

Депутата і його спільників піймали на одержанні 1,26 млн гривень неправомірної вигоди.

Сьогодні, 9 лютого, НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п`ятьох осіб.

Про це інформують пресслужби НАБУ та САП.

Йдеться про:

депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;

помічника депутата Київради;

директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

наближену до депутата особу.

Зловмисників піймали на одержанні 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

НАБУ

Депутат разом зі спільниками вимагали гроші у компаній за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Слідство встановило сім таких локацій у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах.

За свої "послуги" учасники злочинної схеми вимагали 1,39 млн гривень на рік. Їх викрили під час передачі більшої частини цієї суми — 1,26 млн грн. Наразі тривають слідчі дії.

Зазначимо, що ні НАБУ, ні САП не називають прізвища затриманих, зокрема депутата Київради. Проте раніше у ЗМІ писали, що йдеться про депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Нагадаємо, що нардепа Сергія Кузьміних затримали під час отримання 558 тисяч гривень хабаря за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

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