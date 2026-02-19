НАБУ виклало відео про корупційні схеми Галущенка: 12 млн дол. для родини та офшори

Ексміністр енергетики Герман Галущенко / © Getty Images

НАБУ вранці 19 лютого оприлюднило нове відео щодо корупції в енергетиці. У ньому йдеться про роль ексміністра енергетики Германа Галущенка у корупційній схемі «Шлагбаум», а також про обсяги корупційної ренти.

Відповідний ролик з’явився на YouTube-каналі НАБУ. Імені міністра там не називають, але з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Галущенка, якого учасники розмов на плівках називають Сигізмунд.

Відео завдовжки близько 15 хвилин має назву «Операція „Мідас“: Сигізмунд». Нова частина записів у справі про корупцію в енергетиці описує схему «Шлагбаум». Це «відкати», які контрагенти держкомпанії «Енергоатом» повинні були платити, аби з ними розрахувалися за виконаними контрактами. Ключова фігура в цих схемах —«Сигізмунд».

На користь Галущенка «відмили» 12 млн дол.

За даними НАБУ, протягом 2021-2025 років на користь ексміністра було «відмито» 12 млн дол. З цієї суми понад 7 млн дол. вивели на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, які оформили на колишню дружину та дітей Галущенка. Ще 4 млн дол. були видані готівкою у Швейцарії. Частина коштів витрачалася на навчання дітей ексміністра у Швейцарії, дорогий одяг та послуги у клініці ще одного фігуранта справи, бізнесмена Олександра Цукермана.

Записи розмов, які НАБУ зробило в межах справи «Мідас»

Подробиці махінацій від НАБУ

У лютому 2021 року на острові Ангілья за ініціативою учасників злочинної організації, було створено інвестиційний фонд. Його планували використати для залучення близько 100 млн дол. під виглядом вкладень.

Керівником фонду став давній знайомий фігурантів — громадянин Сейшельських Островів і Сент-Кітс і Невіс, який професійно спеціалізувався на схемах відмивання незаконних доходів. Серед так званих інвесторів була й родина Галущенка.

Щоб приховати його причетність, на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, включені до структури трасту в Сент-Кітс і Невісі. Формальними бенефіціарами оформили ексдружину та чотирьох дітей Галущенка.

Надалі ці фірми виступили інвесторами фонду через придбання його акцій, а члени організації почали переказувати туди кошти в інтересах підозрюваного. Рахунки фонду відкрили у трьох банках Швейцарії.

Зібрані в Україні та через міжнародну правову допомогу матеріали свідчать: у період перебування Галущенкана посаді організація через його довірену особу на прізвисько «Рокет» отримала понад 112 млн дол. готівкою від незаконних схем у енергетичному секторі.

Ці гроші легалізовували різними способами — зокрема через криптовалюту та псевдоінвестиції у згаданий фонд.

Слідство встановило, що на контрольовані родиною Галущенка рахунки фонду переказали понад 7,4 млн дол. Додатково більш як 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро родина отримала готівкою або прямими переказами у Швейцарії.

Частину коштів витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах і розмістили на рахунках ексдружини. Інші суми поклали на депозити, з яких родина отримувала прибуток і використовувала його для власних потреб.

До слова, в одній з розмов Цукерман також розповідає, як Галущенко втомився були міністром енергетики і мріє «злиняти» з посади та поїхати кудись послом.

Арешт Галущенка — що відомо?

Нагадаємо, напередодні ВАКС заарештував на 60 діб Галущенка з можливістю застави у 200 млн грн. Його підозрюють у координації злочинної групи («Операція Мідас») та легалізації понад 112 млн дол. через крипту й офшори.

За даними слідства, понад 400 млн грн потрапили на особисті рахунки ексміністра, що дозволяло фінансувати розкішне життя, зокрема навчання сина у Швейцарії за 200 тис. дол. на рік.

Прокурори наголошували на ризику втечі, оскільки фігурант 58 разів виїжджав за кордон під час війни та був затриманий на кордоні. Сам Галущенко провину заперечує, називає суму застави непідйомною і готує апеляцію.