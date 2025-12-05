НАБУ викрило злочинну групу, яку очолювала народна депутатка: подробиці

Верховна Рада. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

НАБУ та САП спільно викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають слідчі дії.

Про це повідомили у пресслужбі антикорупційного бюро 5 грудня.

“НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України. Тривають першочергові слідчі дії”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці обіцяють надати усі деталі у справі згодом.

Своєю чергою, “УП” з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход. Наразі у неї відбуваються обшуки.

За даними джерел видання, її підозрюють в отриманні великого хабаря. Задокументовано, як Скороход разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

Нагадаємо, минулого місяця Україну сколихнув масштабний корупційний скандал, пов’язаний з чиновниками в енергетичній сфері, бізнесменами та міністрами. Учасники злочинної організації вибудували схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема на “Енергоатом”. Операція, що тривала 15 місяців, отримала назву “Мідас”. Було затримано п’ять осіб та оголошено сім підозр.

У НАБУ повідомили, що учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України — Че Геварі. Так називали Олексія Чернишова, який перебував в уряді 2024-25 роках. Зафіксовано передавання $1,2 млн та майже 100 тис. готівкою.

18 листопада Чернишову обрали запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці — до 16 січня 2026 року — з можливістю внесення застави в розмірі 51 600 000 грн. Пізніше “Схеми” повідомили, що за нього було внесено заставу.