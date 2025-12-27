- Дата публікації
НАБУ викрило злочинну групу у Верховній Раді: фігурують чинні нардепи
За даними слідства, часники групи отримували неправомірну вигоду за голосування у ВРУ.
Детективи викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
«НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.
Своєю чергою, народний депутат Олексій Гончаренко поінформував, що зараз співробітники НАБУ заїжджають до Урядового кварталу. За його даними, детективи проводить слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту.
Згодом у НАБУ повідомили, що співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам під час здійснення слідчих дій у комітетах ВРУ.
“Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві. Перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням закону”, - наголосили в повідомленні бюро.
Як повідомлялося, на початку грудня до народної депутатки Ганни Скороход прийшли з обшуками. Представниця партії «За майбутнє» очолювала злочинну групу. Задокументовано, як депутатка разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів. Її підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди за санкції РНБО проти конкурентів однієї з компаній.
Натомість депутатка категорично відкидає звинувачення та наполягає на публічності процесу. Вона заявила про фальсифікацію справи.
Згодом Скороход обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 3 млн грн. Ці кошти було внесено. Відповідно до рішення суду, на нардепку покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона зобов’язана здати на зберігання свій закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю (браслет).