- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 119
- Час на прочитання
- 1 хв
НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій - політолог
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Службою безпеки України (СБУ) викрили діяльність масштабного конвертаційного центру, через який з державного бюджету незаконно виводили понад 147 млн грн.
Причетні до цього злочину безпосередньо повʼязані з головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим, заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.
«Нарешті НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій. Підозри отримали 11 учасників злочинної організації, серед яких — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України та заступниця начальника податкової у Полтавській області», — зазначив Сазонов.
За словами політолога, керівники податкової в регіоні були призначені «за прямою вказівкою та сприянням голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева».
«Це його люди, його вертикаль. Слідство встановило, що “конверт-центр” діяв завдяки зловживанням посадовців ДПС — рішення про ризиковість платників і податкові таблиці погоджувалися за гроші», — наголосив Сазонов.
Він додав, що раніше «людей Гетьманцева» обмежувалися звільненнями, однак тепер за їхні схеми «настає невідворотна кара».