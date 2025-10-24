НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій - політолог

Реклама

Причетні до цього злочину безпосередньо повʼязані з головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим, заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.

«Нарешті НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій. Підозри отримали 11 учасників злочинної організації, серед яких — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України та заступниця начальника податкової у Полтавській області», — зазначив Сазонов.

За словами політолога, керівники податкової в регіоні були призначені «за прямою вказівкою та сприянням голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева».

«Це його люди, його вертикаль. Слідство встановило, що “конверт-центр” діяв завдяки зловживанням посадовців ДПС — рішення про ризиковість платників і податкові таблиці погоджувалися за гроші», — наголосив Сазонов.

Він додав, що раніше «людей Гетьманцева» обмежувалися звільненнями, однак тепер за їхні схеми «настає невідворотна кара».