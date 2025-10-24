ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій - політолог

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Службою безпеки України (СБУ) викрили діяльність масштабного конвертаційного центру, через який з державного бюджету незаконно виводили понад 147 млн грн. 

НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій - політолог

Причетні до цього злочину безпосередньо повʼязані з головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим, заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.

«Нарешті НАБУ взялося за корупційну вертикаль Гетьманцева у податковій. Підозри отримали 11 учасників злочинної організації, серед яких — колишній виконувач обов’язків голови Державної податкової служби України та заступниця начальника податкової у Полтавській області», — зазначив Сазонов.

За словами політолога, керівники податкової в регіоні були призначені «за прямою вказівкою та сприянням голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева».

«Це його люди, його вертикаль. Слідство встановило, що “конверт-центр” діяв завдяки зловживанням посадовців ДПС — рішення про ризиковість платників і податкові таблиці погоджувалися за гроші», — наголосив Сазонов.

Він додав, що раніше «людей Гетьманцева» обмежувалися звільненнями, однак тепер за їхні схеми «настає невідворотна кара».

Дата публікації
Кількість переглядів
119
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie