«Набиває кишені завдяки Путіну»: дипломат різко висловився про Трампа та переговори

Дональд Трамп та Путін / © ТСН

Реклама

Нинішній переговорний процес щодо України може слугувати прикриттям для бізнесових домовленостей президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна.

Про це дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010–2011 роках Роман Безсмертний, розповів в етері Еспресо.

Реклама

Безсмертний наголосив, що Україна повинна наполягати на повноцінній участі Європи в переговорному процесі та її представленні як єдиного політичного гравця. На його переконання, без цього Києву не варто продовжувати переговори.

Реклама

«Все те, що називається нині переговорами, — це не є переговори. Це ширма, за якою іде безкінечний діл: дизель-діл, нафтовий діл. Там можна набирати стільки речей, де Трамп і його мародери — Кушнер із Віткоффом та інші, бо вони розплодилися зараз по всьому світу», — зазначив дипломат.

Він вважає, що нинішній переговорний процес фактично прикриває комерційні домовленості в різних сферах — від торгівлі нафтою до інших бізнесових інтересів.

За словами Безсмертного, до цих процесів причетні не лише Трамп, а й представники його оточення, зокрема Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а також пов’язані з ними бізнес-партнери, які обіймають дипломатичні посади в різних країнах.

Дипломат стверджує, що бізнесові інтереси американського та російського лідерів сформувалися задовго до нинішніх переговорів. Він також поставив під сумнів припущення про можливу залежність Трампа від компрометувальних матеріалів, які нібито є у Путіна.

Реклама

«Все це насправді давним-давно вже є спільним бізнесом. І коли кажуть, що якісь там особливі документи є у Путіна на Трампа, які документи? А Трамп давним-давно набиває собі кишені, будучи президентом, завдяки тому, що в нього є Володя — бізнес-партнер, з яким у них обох є залежність», — сказав Безсмертний.

Водночас він зауважив, що спільні інтереси не виключають суперництва між Трампом і Путіним. За його словами, вони можуть конкурувати між собою та завдавати одне одному політичних ударів, однак це не скасовує їхньої зацікавленості у спільних бізнесових схемах.

На думку Безсмертного, попри розбіжності та конкуренцію, Трамп і Путін мають спільного противника — Європу. Дипломат вважає, що саме цим пояснюється необхідність розглядати події на європейському континенті крізь призму інтересів обох лідерів.

«Тому у них нинішня ситуація: Європа для обох цих осіб є ворогом. І тому все, що нині чиниться в Європі, — це участь, дольова участь Трампа і Путіна», — підсумував дипломат.

Реклама

Раніше повідомлялося, що європейські посадовці побоюються, що Трамп може тиснути на Україну, щоб домогтися домовленості з Путіним на умовах Москви.

Ми раніше інформували, що колишній радник Білла та Гілларі Клінтонів Сідні Блюменталь вважає, що політика Дональда Трампа може послабити позиції України та дозволити Росії домогтися вигідних для себе домовленостей.

Новини партнерів