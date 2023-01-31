Нацгвардія США готується до можливих арктичних конфліктів з Росією та Китаєм - ЗМІ

Американські службовці подорожують до далеких куточків Канади та Норвегії, щоб звикнути до бойових дій у глибокому снігу та лютому морозі.

У січні члени Національної гвардії випробували свої навички холодної погоди на рідній території: у північному Мічигані.

Про це пише Military Times.

На вихідних завершилися перші десятиденні загальновійськові навчання Національної гвардії «Північний удар 23». Це вже шостий рік, коли гвардія організовує цей захід, який є частиною діяльності армії США, щоб підготуватися до військового протистояння в Арктиці, де, коли тане лід, водні шляхи стають більш судноплавними, а такі країни, як Китай і Росія, збільшують свою військову присутність.

«Якщо ви подивіться на карту з Північного полюса, ви побачите, наскільки близько знаходяться всі ці країни», — сказав Military Times у генерал армії Ден Хокансон, начальник Бюро Національної гвардії. «І ви також бачите простори Арктики. І коли ми спостерігаємо за підвищенням температури та подальшим доступом до Арктики, деякі з цих сценаріїв, за якими майже ніхто не працював би, оскільки вони такі складні, тепер ми починаємо спостерігати, як країни просуваються до цих територій. І там буде конкуренція».

Окрім таких супротивників, як Росія та Китай, в Арктиці діють такі союзники по НАТО, як Норвегія, країни, які США були б зобов’язані підтримати в разі конфронтації.

«Ми повинні бути в змозі відправитися туди, куди може відбутися потенційний бій, і ми повинні забезпечити присутність там», — додав Хокансон. «Ви повинні мати можливість поїхати туди, а не просто поїхати туди та вижити — поїхати туди, працювати та процвітати».

Основним напрямком навчань була польова артилерія, учасники 20-ї групи спеціального призначення працювали з передовими спостерігачами разом із саперним взводом, який допомагав будувати імпровізовані вогневі бази та підтримувати дороги.

Також на місці події були латвійські спецпризначенеці. .

«Вони живуть цим день у день, вони жили цим поколіннями. І в багатьох випадках ця загроза існує сьогодні», – сказав Хокансон. «І ви бачите надзвичайний стан і їхню підтримку України. Але також у центрі уваги: «Гей, ми повинні бути готові, якщо щось трапиться вздовж нашого кордону» Це, певним чином, надзвичайна ситуація для громадян», - зауважив посадовець.

Під час пресконференції він сказав, що має намір не лише розширити ротацію своїх навчань і тренувань, але й модернізувати структуру бригади та дивізії, щоб більш точно відображати чинну армію.

«Я думаю, що те, що ми сьогодні побачили, це те, що наші гвардійці усвідомили, що... Арктика є важливим середовищем», - Хокансон. «І нам потрібно використовувати будь-яку нагоду, щоб справді тренуватися в середовищах, — просто пам’ятати, що ми можемо працювати там», - резюмував він.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що Росія відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень. Росіяни нібито забирають "військову допомогу – екіпірування, бронежилети, шоломи, одяг тощо".

Водночас у розмові з головою Європейської ради Шарлем Мішелем Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не постачає зброю Росії.

Але Білий дім запевняє, що Америка спостерігає, щоб Китай не допомагав Росії у війні з Україною.

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