Начальники генштабів США та Росії провели переговори: що відомо

Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Приватні деталі розмови не розголошуються.
Голова комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі провів перемовини з начальник генштабу збройних сил Росії Валерієм Герасимовим.
Про це інформує пресслужба Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Сторони обговорили "актуальні питання регіональної безпеки". Приватні деталі розмови не розголошуються.
"Телефонний дзвінок є продовженням спілкування між обома лідерами для зниження напруженості та оперативного усунення конфлікту", — зазначили у Об'єднаному комітеті.
В Міноборони РФ додали, що сторони обговорювали міжнародну безпеку. Попередня телефонна розмова Міллі та Герасимова відбулася 23 листопада.
Раніше генерал Марк Міллі розповів, що світ входить у період підвищеної нестабільності.
Нагадаємо, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ.
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