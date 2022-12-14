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Начебто сказали "так": Арестович знову заявив про плани Путіна втекти до Китаю

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Начебто сказали "так": Арестович знову заявив про плани Путіна втекти до Китаю

Фото: Associated Press

За його словами, Китай – єдина країна, "здатна не видати Путіна".

Радник Офісу президента Олексій Арестович знову висловив тезу, що російський диктатор Путін веде переговори з Китаєм щодо втечі після програшу у війні.

Про це радник ОП сказав в інтерв'ю журналісту Дмитрові Гордону.

На його думку, у війні може загинути хоч і три мільйон росіян, але жителі РФ не засудять дії Путіна.

"Вони засудять його лише за одне – за програну війну. Російський народ не прощає царям програних війн. За даними, які в мене є (не знаю, наскільки вони релевантні), він давно веде переговори з Китаєм щодо тихої пенсії на маленькій фермі з блакитним басейном. І китайці сказали начебто "так", – сказав Арестович.

За його словами, Китай – єдина країна, "здатна не видати Путіна", проте сама організація евакуації – складна.

"Захід, можливо, улаштував цей варіант. Але логістику цього процесу дуже складно уявити. Він однієї чудової миті сідає в літак – і відлітає? Лідер ядерної держави. А де валізка? У Росії планове передання влади хоч раз було на нашій пам'яті? Це ж треба назвати наступника якогось", – підсумував радник ОП.

Втеча Путіна: мрія чи реальна перспектива

Радник Офісу президента Олексій Арестович раніше вже стверджував, що Путін нібито тричі просив у Китаю політичного притулку. Проте тоді китайці нібито висунули диктаторові низку жорстких умов.

За інформацією білоруського опозиціонера Павла Латушка, втечу до Китаю розглядає й інший диктатор – Олександр Лукашенко

Раніше російські-телеграм канали писали, що Путін розглядає Центральноафриканську Республіку як один із двох варіантів евакуації в екстреній ситуації для себе та близьких.

А колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Аббас Галлямов взагалі шокував новиною, що Кремль цілком серйозно розробляє проєкт під неофіційною назвою "Ноїв ковчег". Нібито Путін і його соратники розробляють план втечі до Латинської Америки. Основний варіант – Венесуела, проте розглядаються варіанти втечі до Парагваю, Еквадору та Аргентини.

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Дата публікації
Перегляди
398
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