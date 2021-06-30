Націоналіст, якого замкнули вдома: Путін прокоментував справу проти свого кума Медведчука

Націоналіст, якого замкнули вдома: Путін прокоментував справу проти свого кума Медведчука

Він назвав його націоналістом.

Російський президент Володимир Путін вважає, що в Україні придушують опозицію.

Таку думку він висловив 30 червня під час прямої лінії.

Глава Кремля також назвав свого кума, лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука націоналістом.

"Ну, ось Віктора Медведчука, який є націоналістом, взяли замкнули вдома, браслет наділи. Усередині країни дають зрозуміти, що немає жодної легальної можливості у тих сил, які хочауть вибудувати і зміцнювати свою країну. Зокрема, на шляхах будівництва нормальних відносин - у них немає жодних шансів. Пригнічують на корені. Когось садять в тюрму, когось - під домашній арешт, когось вбивають на вулиці", - сказа він.

Як повідомлялося, 11 травня підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму Віктору Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Йдеться, зокрема, про домовленості Медведчука з представниками російського уряду про перереєстрацію в окупованому Криму підприємства з видобутку корисних копалин. Стверджують, що кум Путіна передавав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу Збройних сил України через свого соратника Тараса Козака.

У четвер, 13 травня, у Печерському суді міста Києва Медведчуку обрали запобіжний захід: відправили під домашній арешт. Наступного дня на нардепа від фракції "ОПЗЖ" надягли браслет.

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