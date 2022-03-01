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Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, нацисти РФ завдають ударів по тій самій землі – Кулеба

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Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, нацисти РФ завдають ударів по тій самій землі – Кулеба

Associated Press

Міністр назвав це злом і варварством.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що Київська телевежа, в яку влучила російська ракета 1 березня, розташована на місці масових страт євреїв нацистами у 1941 році.

Про це міністр написав у Мережі.

"Київська телевежа, в яку щойно влучила російська ракета, розташовується на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти завдають ударів по цій самій землі, щоб знищити українців. Зло і варварство", ­– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, внаслідок ворожого удару 1 березня по Бабиному Яру в Києві загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту. Ще 5 людей постраждали. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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