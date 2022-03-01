Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, нацисти РФ завдають ударів по тій самій землі – Кулеба

Нацисти знищили в Бабиному Яру 33 тис. євреїв, нацисти РФ завдають ударів по тій самій землі – Кулеба

Міністр назвав це злом і варварством.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що Київська телевежа, в яку влучила російська ракета 1 березня, розташована на місці масових страт євреїв нацистами у 1941 році.

Про це міністр написав у Мережі.

"Київська телевежа, в яку щойно влучила російська ракета, розташовується на території Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року нацисти знищили тут понад 33 тисячі євреїв. Через 80 років російські нацисти завдають ударів по цій самій землі, щоб знищити українців. Зло і варварство", ­– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, внаслідок ворожого удару 1 березня по Бабиному Яру в Києві загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту. Ще 5 людей постраждали. Про це сказав ведучий у прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону.