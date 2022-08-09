"Нацистська хрінь": Медведєв істерично відреагував на пропозицію Естонії скасувати візи для росіян до ЄС

У Москві з відповіддю не забарилися і вже зробила кілька істеричних заяв на пропозицію естонської політикині. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Естонію у "нацистській хріні".

Обурення Мєдвєдєва з'явилося на його сторонці "ВКонтактє".

"Чергову нацистську хрінь на адресу громадян Росії видала й естонська тітка: "Відвідування Європи – це привілей, а не право людини". Так і хочеться їй нагадати інші слова: "Те, що ви на свободі, не ваша заслуга, а наше недопрацювання", - написав він.

Своєю чергою, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що будь-які спроби ізолювати росіян чи ізолювати Росію - "це процес, який не має перспектив". Мовляв, "такі заяви йдуть із країн, які й так уже визнані недружніми, і які у своїй недружності заходять до непритомності. І доходять до таких заяв, які буквально років 80 тому ми чули із центру Європи".

До слова, Каллас закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам для поїздок до ЄС. Авіасполучення з Росією наразі закрите, а це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди Фінляндія, Естонія та Латвія.

Як повідомлялося, Дмитро Медведєв опинився в епіцентрі скандалу, звинувативши Казахстан у геноциді росіян і заявивши, що Грузія має бути повністю окупована.

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