Над американськими державними структурами нависла загроза шатдауну: що сталося

Шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів в США.
Сенатори США затвердили тимчасовий бюджет США на 2022 фінансовий рік, щоб не допустити ситуації шатдаун, тобто — припинення фінансування державних установ з 1 жовтня.
Про це інформує The Hill.
Вони затвердили документ 65 голосами, 35 сенаторів проголосували проти нього.
Тимчасовий бюджет буде діяти до 3 грудня 2021 року.
Далі тимчасовий бюджет надійде на розгляд до Палати представників, а в разі затвердження конгресменами і після цього — на підпис президенту США Джо Байдену. Щоб державні установи не зупинили роботу, це має статися до півночі п'ятниці.
Лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер сказав, що таке голосування — це хороший результат.
"У Вашингтоні відбувається так багато всього, і американському народу найменше потрібно, щоб уряд зупинив роботу", — зауважив він.
Додамо, що шатдаун — тимчасова часткова зупинка роботи державних органів.
В історії Сполучених Штатів шатдаун відбувався 17 разів, останній раз — в 2018, передостанній — в 2013 році, через невчасно прийнятий бюджет. Цього — те ж саме, що і припинення роботи уряду США.
У лютому 2019 року тодішній президент США Дональд Трамп підписав урядовий бюджет на 2019 й фінансовий рік, ніж зупинив шатдаун.