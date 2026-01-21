Над Атлантикою стався форс-мажор: літак Трампа екстрено розвернули у повітрі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Літак президента США Дональда Трампа, який летів на Всесвітній економічний форум у Давосі, повернувся назад до авіабази Ендрюс через технічну несправність.

Про це повідомила CNN прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, екіпаж виявив «незначну проблему з електропроводкою» та повертається з міркувань безпеки.

Реклама

Дані відстеження польотів ADS-B Exchange показують, що літак Air Force One зробив розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк. Судно безпечно приземлилося на об’єднаній базі Ендрюс о 23:07.

Згодом в адміністрації американського лідера повідомили, що Трамп сів на новий літак. Зазначається, що після 12:00 він почав готуватися до зльоту.

Зауважимо, журналісти CNN повідомили, що, зі слів членів екіпажу, на борту Air Force One відбувалася сильна метушня. Зокрема, кілька співробітників висаджувалися зі своїми сумками.

Екіпаж літака поспішав, щоб здійснити пересадку, швидко переміщуючи з одного судна до іншого коробки з фруктами, загорнуті бутерброди та напої. Інші, які були на землі, витягували з літака близько десятка валіз і клали їх у вантажівку.

Реклама

Нагадаємо, що Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі розпочався 19 січня. Захід триватиме до 23 січня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не летить до Давоса. Адже після чергової атаки РФ 20 січня для нього важливо розробити план, як допомогти людям.