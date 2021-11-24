Надання додаткової зброї із США: що про допомогу Україні говорять у Білому домі

Надання додаткової зброї із США: що про допомогу Україні говорять у Білому домі

Псакі нагадала, шо раніше Байден розпорядився надати Україні військову допомогу у розмірі до 60 мільйонів доларів за рахунок коштів Пентагону.

У Білому домі поки що не підтвердили, але й не спростували опубліковану телеканалом CNN інформацію про можливість надання Україні додаткової зброї.

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Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ми підтримуємо тісні контакти з українським керівництвом, але мені нема чого анонсувати сьогодні", - зазначила вона та водночас додала, що адміністрація президента Джо Байдена "неодноразово демонструвала, що США можуть використовувати низку інструментів для протидії шкідливій активності Росії".

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/RulpIC9x2P — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2021

Варто зазначити, що нещодавно телеканал CNN з посиланням на власні джерела в адміністрації президента США повідомив, що США на тлі загрози вторгнення РФ розглядають можливість відправлення до України військових радників та нового обладнання, зокрема зброї. За даними видання, до України можуть надіслати нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Окрім того, на розгляді перебувають системи протиповітряної оборони, зокрема ракети Stinger.

Тим часом у Пентагоні наполягають на відправленні обладнання, яке спершу планували передати до Афганістану. Йдеться, зокрема, про гелікоптери Мі-17. Водночас дехто з членів адміністрації стурбований тим, що Росія може розцінити відправлення до України гелікоптерів і переносних зенітно-ракетних комплексів як "серйозну ескалацію".

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що РФ готує напад на Україну на початок 2022-го. Про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ.

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