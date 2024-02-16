Надання допомоги для захисту, а не запрошення в Альянс - у Держдепі США прокоментували можливий вступ України до НАТО

Важливим є питання звʼязку між НАТО та Україною.
Україна хоче стати частиною НАТО, але зараз пріоритетом є надання допомоги для захисту, а не запрошення України в Альянс.
Про це заявив представник Держдепу США Даніел Сайзек, - пише Суспільне.
Чиновник розповідає, що цього року Північноатлантичному альянсу виповнюється 75 років і останнім часом відчутно, що "Альянс зміцнюється". Зокрема, на це впливає розширення — вступ Фінляндії у квітні 2023 року та фінальні кроки до вступу Швеції.
За його словами, це означає, що насправді НАТО більше і сильніше за 75 років.
"Це теж важливе питання звʼязку між НАТО та Україною", — сказав Сайзек.
Він розповідає, що у світі дедалі більше стає конфліктів, тому і викликів теж — більше. Проте можна помітити, що попри розбіжності серед членів НАТО врешті-решт рішення НАТО залишається одностайним з приводу вступу України.
Як приклад чиновник навів торішній саміт НАТО у Вільнюсі, де усі члени Альянсу повторили, що "Україна має місце в НАТО".
"Члени НАТО знають і розуміють, що українці хочуть стати членом НАТО відразу і якнайшвидше. Чесно кажучи, це не очікується на саміті НАТО цього року... мабуть, після війни", — зауважив держпосадовець.
Представник Держдепу США сказав, що очікується продовження співпраці в межах Сенату, щоб проводити реформи в Україні. Нині пріоритетом є це надати допомогу для захисту від російської агресії.
Нагадаємо, що раніше йшлося про те, чи варто очікувати запрошення України до НАТО цього року.
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