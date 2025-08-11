"Надія помирає останньою": дипломат про важкі наслідки останніх заяв Трампа

Дипломат про останні заяви Трампа / © ТСН

Останні заяви Дональда Трампа, які він зробив сьогодні у Білому домі, свідчать, до «доступ до вуха» американського президента мають в першу чергу росіяни.

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, колишній посол України у США Валерій Чалий.

«Було вже очевидним: зараз прямий доступ до „великого вуха“ (йдеться про Трампа — Ред.) мають росіяни та їх посіпаки. Без виправлення ситуації з базовими установками, тобто не просто донесення правди, а недопущення маніпулювання фактами, жодні перемовини бажаного результату не дадуть», — припустив дипломат.

Також Чалий не виключає, що такими заявами Трамп хоче підготувати ґрунт до виходу США з переговорного процесу.

«Якщо, правда, це не реалізація (цілком свідома) сценарію виходу з мирного процесу. Звісно ще той виклик, але треба робити все можливе. Надія помирає останньою», — підсумував експерт.

Нагадаємо, що на сьогоднішній розмові з пресою Трамп зробив низку важлих заяв щодо майбутньої зустрічі з Путіним на Алясці. Зокрема, він повідомив, чи братиме участь у переговорах Зеленський і чи підпишуть там фінальну угоду, знову згадав про так званий «обмін територіями», та сказав, що зустріч на Алясці з Путіним буде пробною.