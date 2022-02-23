Надважливо сформувати і розбудувати сили тероброни ЗСУ у Кривому Розі – нардеп Корявченков

Україна найбільше постраждала під час Другої світової війни. Запеклі бої йшли по всій території нашої країни. 22 лютого 1944 року в результаті Криворізько-Нікопольської операції було звільнено Кривий Ріг. І сьогодні місто теж готове до захисту.

Про це у привітанні повідомив голова Криворізької міської організації партії "Слуга Народу" Юрій Корявченков.

Він зазначив, що у часи Другої світової війни Кривий Ріг близько 3,5 року перебував під окупацією.

"Наше місто було важливим здобутком для ворогів – його землі, його величезні запаси залізної руди. І лише кривавою, відчайдушною, відданою жертвою нашої армії вдалось очистити Кривий Ріг від супротивника. Особливо знаково події тих років виглядають зараз, коли криворіжці, у разі загострення ситуації, знову готові обороняти свою землю, вступаючи до лав територіальної оборони та підтримуючи сформований у Кривому Розі Батальйон. І відвага й відданість минулих поколінь надзвичайно відкликаються зараз в наших серцях", - підкреслив Юрій Корявченков.

Нагадаємо, що раніше голова Криворізької міської організації партії "Слуга Народу" заявив, що Україна сьогодні розуміє всі поточні ризики та готова до будь-якого розвитку ситуації.

"Ми здатні зупинити будь-яку ескалацію в бік нашої країни та вдячні за допомогу нашим міжнародним партнерам, але розраховуємо лише на себе. Тому – надважливим є формування та розбудова сил Територіальної оброни Збройних сил України, а також здійснення всіх необхідних дій для забезпечення їх боєздатності в умовах сьогодення", - проінформував Юрій Корявченков.