Надзвичайна ситуація в США та запевнення Білого дому у підтримці України: головні події ночі 7 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 7 червня:
- У США посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит. Через це президент США Джо Байден запровадив своїм розпорядженням режим надзвичайної ситуації у країні у зв’язку з кризою у сфері електропостачання. Читати далі –>
- Керівництво Сполучених Штатів Америки докладатиме всіх можливих зусиль для того, щоби Україна мала сильні позиції у протистоянні російській збройні агресії, а також за столом переговорів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Читати далі –>
- Україна воліла б, щоб Європейський Союз включив у сьомий пакет санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. Читати далі –>
- Російська пропаганда витягує з контексту моменти щодо ситуації з продовольством і прив’язує запроваджені проти неї санкції до продовольчої кризи. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. Читати далі –>
- Під час виконання вогневих завдань українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 росіян та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця. Читати далі –>
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