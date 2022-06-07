Надзвичайна ситуація в США та запевнення Білого дому у підтримці України: головні події ночі 7 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 7 червня:

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