Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Надзвичайна ситуація в США та запевнення Білого дому у підтримці України: головні події ночі 7 червня

Дата публікації
Перегляди
7885
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Надзвичайна ситуація в США та запевнення Білого дому у підтримці України: головні події ночі 7 червня

Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 7 червня: 

  • У США посухи у поєднанні із хвилями спеки спричиняють рекордний попит на електроенергію та її дефіцит. Через це президент США Джо Байден запровадив своїм розпорядженням режим надзвичайної ситуації у країні у зв’язку з кризою у сфері електропостачання. Читати далі –>
  • Керівництво Сполучених Штатів Америки докладатиме всіх можливих зусиль для того, щоби Україна мала сильні позиції у протистоянні російській збройні агресії, а також за столом переговорів. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. Читати далі –>
  • Україна воліла б, щоб Європейський Союз включив у сьомий пакет санкцій проти РФ тотальне ембарго на російські енергоносії. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. Читати далі –>
  • Російська пропаганда витягує з контексту моменти щодо ситуації з продовольством і прив’язує запроваджені проти неї санкції до продовольчої кризи. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов. Читати далі –>
  • Під час виконання вогневих завдань українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 росіян та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця. Читати далі –>

Читайте також:

Ударами ракет по Києву Росія послала сигнали США і Заходу

Ударами ракет по Києву Росія послала сигнали США і Заходу

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація