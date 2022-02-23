Надзвичайний стан в Україні: чи буде комендантська година і обмеження руху транспорту

Надзвичайний стан діятиме щонайменше 30 днів.

На сайті Верховної Ради опублікували текст указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження в Україні надзвичайного стану, який сьогодні має ухвалити Верховна Рада.

Чи буде комендантська година

Комендантську годину наразі не запроваджують, але згідно з указом президента, за потреби це можуть зробити. Вона передбачатиме заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби. Також буде відбуватися перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян.

Чи обмежуватимуть рух транспорту

Знову ж таки в указі президента йдеться, що у разі потреби в Україні буде встановлено особливий режим в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан.

Також за потреби можливе і обмеження руху транспортних засобів та їхній огляд. Більше того, за потреби в Україні можуть обмежити проїзд між областями.

Слід зауважити, що надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Які обмеження можуть діяти - більше читайте тут.

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