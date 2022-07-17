"Надзвичайно чутливе питання": Зеленський закликав призначити очільників САП та НАБУ

Президент Володимир Зеленський закликав нарешті призначити переможця конкурсу на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександра Клименка на цю посаду.

Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення увечері 17 липня.

"Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Моя позиція як президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення", – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що це питання важливе, адже без повноцінного керівника такої інституції неможливе її повноцінне функціонування.

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Також президент закликав провести конкурсну процедуру для відбору нового очільника НАБУ, адже строк повноважень попереднього керівника завершився. Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю активізувати процес запуску відповідного конкурсу.

"Я знаю, що працівники антикорупційної інфраструктури і в цей час, і в таких умовах виконують свої обов’язки. Більше того, вони беруть участь і в обороні нашої держави. Зокрема, сім працівників НАБУ були відзначені державними нагородами після 24 лютого. Однак повний функціонал будь-якого державного органу може використовуватися тільки тоді, коли є ефективний керівник. Отже, цей конкурс також надзвичайно важливий", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова.

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