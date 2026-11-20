Трамп заявив, що ненависть Зеленського та Путіна заважає завершенню війни в Україні / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі після повернення з Китаю розповів про свою розмову з Владіміром Путіним. За словами американського лідера, очільник Кремля висловив бажання припинити війну з Україною дипломатичними засобами.

Про це сказав Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 20 листопада.

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Що Трамп сказав про Зеленського і Путіна

Американський президент назвав переговори про завершення війни складними. На його думку, головною перешкодою є особиста неприязнь між українським і російським лідерами.

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«Проблема в тому, що президент Зеленський та президент Путін надзвичайно ненавидять одне одного», — заявив Трамп.

Він додав, що за інших обставин домовитися про завершення війни було б набагато простіше. За словами президента США, це могла б бути «найлегша війна з восьми», які він, як сам стверджує, припинив.

Трамп також заявив, що, на його думку, війни можна було б уникнути, якби Сполучені Штати не зволікали чотири роки.

«Якби ми не чекали чотири роки, цієї війни ніколи б не було», — сказав американський лідер.

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Він також згадав, що Путін напередодні нібито висловив йому таку саму думку.

Трамп назвав кількість загиблих у війні за місяць

Під час пресконференції президент США заявив, що в російсько-українській війні щомісяця гинуть близько 25 тисяч людей, переважно військових. Але Трамп не навів джерела цієї цифри та не пояснив, як саме її розрахували.

Американський президент назвав війну безглуздою та висловив невдоволення тим, що для її завершення досі не вдалося досягти домовленостей.

Що відбувається навколо мирних переговорів

Після зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном Путін публічно виклав позицію Кремля: відкинув обмежене перемир’я щодо енергетичних об’єктів і судноплавства в Чорному морі, повторив територіальні вимоги до України та пригрозив «болючішою» відповіддю на українські удари.

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Водночас у Берліні американські представники провели переговори з українською делегацією та європейськими союзниками. Після зустрічі Джаред Кушнер заявив, що Росія погодилася долучитися до багатостороннього формату переговорів за участю європейських країн. За його словами, Трамп не планує нав’язувати Україні односторонню угоду.

Ще 19 листопада Трамп окремо наголосив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо війни без Зеленського. Це прозвучало після повідомлень про тристоронню зустріч американського, російського та китайського лідерів у Шеньчжені.

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