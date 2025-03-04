Нафта, фінанси та "тіньовий флот": з яких галузей Росії США незабаром можуть зняти санкції

Сполучені Штати Америки незабаром планують скасувати санкції проти низки російських компаній.

У розпорядженні українського журналіста та військкора ТСН Андрія Цаплієнка 3 березня 2025 року опинилася докладна записка Міністерства економіки Росії щодо російських компаній, щодо яких американці мають найближчим часом скасувати санкції.

Документ змогли отримати 21 лютого 2025 року українські хакери.

Він був начебто був сформований Міністерством економіки Росії після розмови американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 12 лютого і через три дні після "сепаратних" переговорів в Ер-Ріяді між росіянами та американцями 18 лютого.

Зауважимо, що у документі всі компанії розсортовані на кілька груп:

1. Горизонтальні обмеження.

2. Фінанси.

3. Транспорт.

4. Енергетика.

5. Авіація.

6. Машинобудування.

7. Гірнича промисловість.

8. Приладобудування.

9. Технології.

10. Хімія.

11. Гуманітарна сфера.

12. Суверенні активи.

Зокрема, червоним кольором позначені компанії, скасування санкцій щодо яких є критичним, тобто, їх зняття є першочерговим для Росії.

Цікаво, що до критично важливих росіяни віднесли санкції, які стосуються:

нафтогазовидобування;

перероблювання;

банків, які обслуговують паливо-енергетичний комплекс;

"тіньового флоту", який транспортує нафту з Росії;

постачання комплектувальних деталей для авіапромисловості.

Так, йдеться про компанії у сфері нафтогазовидобування та нафтоперероблювання:

"Роснефть";

"Газпромнефть";

"Сургутнефтегаз";

"Арктик СПГ 1, 2, 3";

"Транснефть";

"Восток Ойл"

Проти цих компаній хочуть скасувати наступні санкції:

Блокування операцій цих компаній у США та ЄС. Заборона на постачання обладнання для видобутку та перероблювання. Обмеження на фінансування. Обмеження на експорт нафти (цінова стеля).

Наступна важлива сфера — фінанси, зокрема, банки, що обслуговують ПЕК.

"Сбербанк".

"ВТБ".

"Промсвязьбанк".

"ВЭБ.РФ".

"Газпромбанк".

"Совкомбанк".

"МКБ" (Московський кредитний банк).

"Альфа-Банк"

Проти цих компаній хочуть скасувати наступні санкції:

Замороження активів. Відключення від SWIFT. Блокування міжнародних розрахунків.

Чергова важлива сфера, де можуть скасувати санкції — це "тіньовий флот", йдеться про експорт нафти в обхід санкцій.

"Современный коммерческий флот".

"Роснефтефлот".

SUN Ship Management Ltd (ОАЕ).

Санкції, які хочуть скасувати щодо цих компаній:

Блокування активів та транзакцій.

Заборона заходу суден у порти США та ЄС.

Обмеження страхування суден.

До сфер, де ймовірно першочергово будуть скасовані санкції, увійшла і сфера авіапромисловості з такими компаніями:

"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК).

"Сухой".

"Бюро ім. Яковлєва".

Щодо цих компаній хочуть скасувати наступні санкції:

Заборона на постачання складників. Обмеження на технічне обслуговування.

Наступна сфера у документі позначена жовтим кольором, її росіяни ймовірно вважають менш важливою сферою, тобто санкції викликають труднощі, але не є критичними для РФ.

Наприклад, SWIFT та платіжні системи. Мовляв, у цій сфері РФ налагодила альтернативні системи.

Електроніка та напівпровідники, де постачання продовжується через треті країни.

Хімічні добрива — РФ адаптувала логістику.

Російські авіакомпанії, такі як "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии": Росія знайшла альтернативні механізми підтримки галузі.

Також у документі є компанії, що позначені зеленим кольором, тобто, ймовірно, йдеться про санкції, які не впливають на РФ. Також росіяни не вважають їх значними та не бачать потреби у їх скасуванні.

Наприклад, йдеться про:

Програмне забезпечення.

Суднобудування.

Заходи в американські порти.

Фінансові та аудиторські послуги.

Виходить, що у цих сферах РФ адаптувала ринок та знайшла альтернативи.

Росія робить ставку на скасування санкцій у ключових галузях: нафтогаз, фінанси, транспорт, авіація. Найменше турбуються про сфери, де вже знайдено обхідні шляхи.

Документ, за інформацією наших джерел, вже передано американцям, тож цікаво дізнатися, які санкції наші "союзники" скасують першими.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США можуть послабити санкції проти РФ. зокрема, Reuters заявило про наміри президента США Дональда Трампа. .

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