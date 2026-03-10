Нафта по $100 та "привид" поразки: чому радники Трампа закликають його зупинити війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Радники президента США Дональда Трампа наполягають на терміновому пошуку виходу з війни з Іраном. Головні причини — різкий стрибок цін на нафту, затягування конфлікту та ризик втрати підтримки виборців.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Трамп — про закінчення війни в Ірані

Трамп 9 березня заявив, що розраховує на швидке завершення військової операції проти Ірану і вважає, що її ключові завдання вже майже виконані.

Реклама

«Ми значно випереджаємо графік», — сказав він, додавши, що операція може завершитися «дуже скоро».

Водночас президент США не назвав точних термінів завершення кампанії. Відповідаючи на запитання про підтримку іранців, які виступили проти чинної влади, Трамп дав зрозуміти, що більше схиляється до швидкого завершення конфлікту, а не до подальшого тиску з метою зміни режиму.

«Ми хочемо систему, яка забезпечить багато років миру, а якщо цього не буде, то краще завершити все прямо зараз», — сказав Трамп.

Швидкий вихід США з війни з Іраном малоймовірний

Водночас деякі представники його адміністрації зазначають, що швидкий вихід США з конфлікту малоймовірний, поки Тегеран продовжує атакувати держави регіону, а Ізраїль наполягає на подальших ударах по іранських цілях. Сам Трамп заявив, що готовий продовжувати атаки, якщо Іран спробує блокувати транспортування нафти через Ормузьку протоку.

Реклама

Один із високопосадовців адміністрації зазначив, що американський лідер не припинить бойові дії, допоки не зможе заявити про переконливу перемогу, особливо з огляду на військову перевагу США. За словами джерел, Трамп був здивований тим, що Тегеран не йде на поступки, попри тривалу спільну військову кампанію США та Ізраїлю.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт відкинула повідомлення про можливі суперечності в команді президента.

«Ця історія наповнена нісенітницею від анонімних джерел, які, можу гарантувати, не перебувають у кімнаті з президентом Трампом. Найближчі радники президента працюють 24/7, щоб операція Epic Fury була великим успіхом, і її завершення визначить головнокомандувач», — заявила Левітт.

Чому Трампа закликають вийти з війни проти Ірану?

Попри припущення про швидке завершення бойових дій, Трамп також заявив: «Ми можемо піти далі — і ми підемо далі». За словами нинішніх і колишніх американських чиновників, він також допускав можливість ліквідації молодшого Хаменеї, якщо той не погодиться на вимоги США.

Реклама

Коментарі Трампа пролунали на тлі різкого зростання цін на нафту, що викликало занепокоєння серед союзників президента щодо економічних та політичних наслідків війни.

Останніми днями деякі радники пропонували Трампу озвучити план виходу США з конфлікту та наголосити, що військові вже значною мірою виконали поставлені завдання. Хоча значна частина його консервативних прихильників підтримує початок операції, у Білому домі побоюються, що затяжна війна може послабити цю підтримку.

Очільнику Білого дому також доповідали результати соціологічних опитувань, які свідчать, що більшість американців виступає проти війни.

«Більшість американців підтримує усунення загрози з боку іранського режиму та ліквідацію терористів — і саме цього досягне президент Трамп», — заявила Левітт.

Реклама

Додаткове занепокоєння у команді президента викликало зростання цін на нафту до понад 100 дол. за барель. Деякі республіканці також висловлюють побоювання щодо впливу війни на майбутні вибори до Конгресу.

«Коли зростають ціни на бензин і нафту, дорожчає все інше. А враховуючи, що доступність товарів уже була проблемою, це створює серйозні виклики», — сказав економічний радник Трампа Стівен Мур.

У Білому домі також вирішили активніше пояснювати громадськості необхідність війни на тлі зростання вартості пального.

Трамп заявив, що США можуть зняти «нафтові санкції» з деяких країн, щоб знизити ціни, хоча не уточнив, про які держави йдеться. Він також повідомив, що Штати нададуть страхування ризиків для танкерів у регіоні, а ВМС США разом із союзниками можуть супроводжувати судна через Ормузьку протоку, «якщо це буде потрібно».

Реклама

Заяви Трампа про війну з Іраном — останні новини

Трамп в інтерв’ю The Times of Israel заявив, що рішення про завершення війни з Іраном буде «взаємним» і ухвалюватиметься разом із прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, хоча остаточне слово залишиться за Вашингтоном. Президент США підкреслив, що врахує позицію ізраїльського прем’єра, але ухвалить рішення у відповідний час з огляду на багато факторів. Трамп відмовився розглядати сценарій, за якого Ізраїль воюватиме самостійно, і не назвав конкретних термінів закінчення конфлікту, хоча в Білому домі припускають, що він триватиме ще 4 — 6 тижнів.

В інтерв’ю CBS президент США заявив, що війна з Іраном фактично завершується, оскільки сили терористичного режиму розгромлені, а їхні лідери ліквідовані. Попри це, він прагне «абсолютної перемоги» і повного знищення ворога.

Трамп також заявив The New York Post, що має план реагування на стрибок світових цін на нафту через війну з Іраном. Президент запевнив, що готовий до будь-якого розвитку подій, проте деталей не розкрив. Одним із можливих кроків адміністрації вважають використання стратегічних нафтових резервів США.

9 березня Трамп заявив про скасування низки нафтових санкцій для зниження світових цін, припустивши, що в майбутньому їх більше не доведеться запроваджувати.