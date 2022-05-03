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Нафта, SWIFT, дезінформація: Боррель повідомив, які санкції проти Росії увійдуть до шостого пакету

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Нафта, SWIFT, дезінформація: Боррель повідомив, які санкції проти Росії увійдуть до шостого пакету

Getty Images

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії увійдуть нафтове ембарго, російські банки та суб’єкти дезінформації.

Ці санкції проти Росії будуть представлені на затвердження Раді Європи.

Про це Боррель повідомив у Мережі 3 травня.

"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку", – наголосив він.

"Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, який має на меті відключити від SWIFT більше банків, міститиме перелік суб’єктів дезінформації та боротиметься з імпортом нафти. Ці заходи будуть представлені на затвердження Раді", – йдеться у повідомленні голови євродипломатії.

Нагадаємо, за інформацією закордонних ЗМІ, до санкційного переліку потрапить і найбільший банк Росії "Сбєрбанк", який відключать від SWIFT.

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